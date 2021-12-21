DÖVİZ KURUNDAKİ DÜŞÜŞ KAPALIÇARŞI'YI HAREKETLENDİRDİ - Haberler
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DÖVİZ KURUNDAKİ DÜŞÜŞ KAPALIÇARŞI'YI HAREKETLENDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla birlikte döviz düşmeye başladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla birlikte döviz düşmeye başladı. Döviz kurundaki düşüş Kapalıçarşı'yı hareketlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşamki kabine toplantısının ardından dövize endeksli Türk lirası mevduat planını anlattı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından döviz fiyatlarında düşüş başladı. Bu sabah saatlerinden itibaren dövizdeki düşüş Kapalıçarşı'da hareketliliğe neden oldu. Selim Yeşilaycı, daha çok düşüş beklediklerini dile getirdi. Yeşilaycı, "Biz döviz bozdurmadık. Borcumuz var, malzeme almıştık dolar olarak. O zaman dolar 10 liraydı sonra 18'e çıktı almadık. Şimdi 15 lira, daha da düşmesini bekliyoruz. Bu düşüş bizi sevindirdi ama bazı kişileri de üzdü. Dalgalanma kötü bir şey, sabit durduğu zaman hiç olmazsa önünü görüyorsun ama şimdi kimse önünü göremiyor. Adam altın almış bin liradan şimdi 800 lira o da zararda" dedi.

Döviz ve Altın Piyasa Uzmanı Adnan Kapıkaya ise piyasaların önümüzdeki haftalarda rahatlayacağını ve fiyatların sabitleneceğini ifade ederek, "Dün Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla Merkez Bankası'nın hamlesiyle dolar 19 liradan 11 liraya kadar düştü. O fiyatlardan altın gramı da geriledi. Vatandaş bankalardan parasını çekip korumak isterken yakalanmış durumda. Şu an ciddi bir kalabalık var. Dolarda bir dalgalanma var. 14 liradan 15 liradan alınıp satılıyor. Bankalarda şu an 13 lira yani 1 lira aşağıda görünüyor. Bankalar teklif vermediği için insanlar buraya gelmeye başladı. En kısa zamanda fiyatların oturacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta yeni kararlar yeni müjdeler gelecek. Bu da piyasayı rahatlatacak. Şu anda piyasada genel bir panik var" ifadelerini kullandı.

DÖVİZ KURUNDAKİ DÜŞÜŞ KAPALIÇARŞI'YI HAREKETLENDİRDİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DÜŞÜŞ KAPALIÇARŞI'YI HAREKETLENDİRDİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DÜŞÜŞ KAPALIÇARŞI'YI HAREKETLENDİRDİ

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