Döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında gasp ettiler
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Döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında gasp ettiler

24.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:28
Döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında gasp ettiler

Fatih'te döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyinin önünü kesip, silah zoruyla 1 Milyon 200 bin TL'yi gasp edip kaçtılar.

Fatih'te döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyinin önünü kesip, silah zoruyla 1 Milyon 200 bin TL'yi gasp edip kaçtılar. Olayla ilgisi olan şüpheliler gözaltına alınırken, trafikteki gasp anı kameraya yansıdı.

Olay, 19 Şubat günü gerçekleşti. İddiaya göre, Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda çalışan kurye para teslimatı yapmak için aracıyla yola çıktı. Daha sonra motorlu iki şüpheli kuryenin önünü keserek, kuryeye silah doğrulttu. Vatandaşın aracında olan 1 Milyon 200 bin TL nakit parayı kuryeden silah zoruyla alan şüpheliler, hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Kuryenin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek, olay yerinde bulunan güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ekipler şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliklerini tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı. Ekipler,olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Okmeydanı ve Kağıthane ilçelerinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 9'u kıskıvrak yakalandı. Elebaşı olduğu ileri sürülen Rıdvan K. (23) 'ise İzmir'e kaçtığı sırada otobüste yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına altına alınan şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme sonucu 6 şüpheli cezaevine sevk edildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 710 bin TL ve tam 17 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Kuryenin önünü böyle kestiler

Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin aracın önünü kesme anları ve aracın içerisinden parayı alıp kaçtıkları saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, trafikte kuryenin önünü kesen şüpheliler araçtan paraları alıp uzaklaşıyor. - İSTANBUL

Döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında gasp ettiler
Döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında gasp ettiler
Döviz bürosuna ait nakit para taşıyan kuryeyi trafiğin ortasında gasp ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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