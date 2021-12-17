Döviz artışı onu da vurdu! Yurtdışına gidemeyeceğini açıkladı - Haberler Magazin
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Döviz artışı onu da vurdu! Yurtdışına gidemeyeceğini açıkladı

Döviz artışı onu da vurdu! Yurtdışına gidemeyeceğini açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin İnci'si Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile Etiler'de bir AVM'de objektiflere takıldı. Karahan, döviz kurunda yaşanan hareketlik sonrası flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Döviz kurunda yaşanan artış sonrası alışverişe dikkat ettiğini belirten Karahan, "Dövizin artması hepimizi etkiledi. Kendimi bildim bileli aldığım her ürünün etiketine bakarım. Tereyağ mesela... Kısa süre içerisinde 2 defa zamlanmış. Üzülüyorum bu duruma. Eskiden eşimle birlikte yurtdışına tatile giderdik. Bu gidişle yurtdışına gitmek hayal olacak gibi duruyor" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

48 KİLOYA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde City's Nişantaşı'nda görüntülenen Pelin Karahan, ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düştüğünü anlatıp sözlerine şöyle devam etti:

"Dokuz kilo kadar verdim, sağlam bir diyet ve spor yaptım. Böyle daha iyi ve sağlıklı hissediyorum. Daha fit ve ekranda daha iyi gözüktüğümü düşünüyorum. Hayat biçimi haline geldi bu beslenme şeklim. Şimdi 48 buçuk kiloyum bunu korumam lazım, ketojenik beslenme yaptım. Hem fonksiyonel antrenman hem de kick boks yaptım..."

Döviz artışı onu da vurdu! Yurtdışına gidemeyeceğini açıkladı

Döviz artışı onu da vurdu! Yurtdışına gidemeyeceğini açıkladı

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