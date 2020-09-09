Dostlarıyla yemekte buluştular
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Dostlarıyla yemekte buluştular

Milletvekili Saffet Sancaklı ile Jolly Tur Onursal Başkanı Sinan Vardar, Bodrum'da dostlarıyla akşam yemeğinde buluştular

Dostlarıyla yemekte buluştular
09.09.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:57

Yaz tatiline Bodrum'da devam eden milletvekili Saffet Sancaklı ile Jolly Tur Onursal Başkanı Sinan Vardar, önceki akşam Türkbükü'ndeki Miam Restaurant'daydı. İkili, Kosova'nın önde gelen Zeka Ailesi'yle yemekte buluştu. Sancaklı ile Vardar, turizm hakkında uzun uzun sohbet etti.

Kaynak: Snob Magazin

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