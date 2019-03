Dostlarınızla Bu Seçim Sebebiyle Ters Düşmeyin"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sakın ola ki dostlarınızla, komşularınızla ve arkadaşlarınızla bu seçim sebebiyle ters düşmeyin, düşman olmayın, kardeşlik ilişkilerinizi bozmayın. Bir belediye başkanı seçeceksiniz, beğenmezseniz 5 sene sonra değiştirebilirsiniz." dedi.

Manisa programının ikinci gününde Gördes ilçesine gelen Akşener, Makbule Hanım Meydanı'nda, seçim otobüsünün üzerinden ilçe sakinlerine hitap etti.

Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Orkun Şıktaşlı'nın seçilmesi halinde çiftçiler için "Tarım AŞ" adı altında bir projesi olduğunu anlatan Akşener, Şıktaşlı'nın yerel üreticiden tüketiciye uzanan bir sistem kuracağını dile getirdi.

Akşener, "Bu şirketle çiftçinin ürünlerini değerinde alıp, sizi birilerine, yani batakçılara muhtaç etmeden, Türkiye'nin her yerinde satılacak bir zincir kuracak. Su fiyatlarını da yüzde 40 indirecek. Sonuç itibarıyla bu seçimlerde iktidara bir ihtar verin ki ekonomik manada bazı konular düzelsin, akılları başına gelsin." diye konuştu.

Daha sonra Demirci ilçesine geçen Akşener, yol üzerindeki Güneşli Mahallesi'nde aracını durdurarak, mahalle kahvehanesinde köylülerle çay içti.

Akşener, Demirci Cumhuriyet Meydanı'nda partililere hitabında, seçimleri dostluk içinde geçirmelerini tavsiye ederek, "Sakın ola ki dostlarınızla, komşularınızla ve arkadaşlarınızla bu seçim sebebiyle ters düşmeyin, düşman olmayın, kardeşlik ilişkilerinizi bozmayın. Bir belediye başkanı seçeceksiniz, beğenmezseniz 5 sene sonra değiştirebilirsiniz. Seçmenin bayramıdır seçimler." ifadesini kullandı.

Kendilerine oy versin ya da vermesin her seçmeni kucaklamak istediklerini anlatan Akşener, "Cumhur İttifakı diye bir ittifak var. Cumhur İttifakı'na oy veren MHP ve AK Parti'li seçmenler de hepsi benim can kardeşimdir, kan kardeşimdir. CHP'ye, İYİ Parti'ye, Demokrat Parti'ye ve Saadet Partisine oy veren seçmen de benim can ciğer kardeşimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Seçmenlerin, iktidar partisini "kulağını çekmek" suretiyle uyarması gerektiğini söyleyen Akşener, şunları kaydetti:

"Bu iktidarın kulağını bir çekin, bu kulak çekildiği zaman hepinizin gözünün içine bakacak bir anlayış gelecek. Şu anda seçmenin kıymetiharbiyesi yok, 'ceketimi asar, seçilirim' anlayışı var. Ama kulak çekilirse seçmen yeniden velinimet olacak, emekli hak ettiği zammı alacak, işsizlere umut doğacak."

Köprübaşı ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Akşener, Millet İttifakı'nın İlçe Belediye Başkan Adayı Fatih Taşlı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı'ya destek istedi.

