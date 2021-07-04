Dostları ve sevenleri oyuncu İbrahim Kalkan'ı andı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 1 Temmuz'da vefat eden oyuncu İbrahim Kalkan için anma etkinliği düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 1 Temmuz'da vefat eden oyuncu İbrahim Kalkan için anma etkinliği düzenlendi.

Fatih'teki Ozanlar Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğine, sanatçının ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan oyuncunun oğlu Kamil Emre Kalkan, babasının 1 yıl önce hastalığa yakalandığını belirterek, "Birkaç hastalığı vardı, Allah ona çok çektirmedi. Ben babamın ömrü boyunca kimseye eyvallah etmeden dik duruşuna hayran bir evlat olarak saygı duyuyorum." dedi.

Babasının farklı bir çalışma tarzı olduğuna dikkati çeken Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşini çok ciddiye alırdı. En ufak rollere bile çok titiz hazırlanırdı. Farklı bir kavgası vardı. Kendince güzel olan her şeyi etrafına yaymaya çalışırdı. Yanlış olan şeylere de çok sert bir dille karşı çıkardı. Ben bunlara şahit oldum. İyi ki o benim babam. Babamın arkasından kötü konuşan birini duymadım. Babamı günlerce anlatabilirim ama ne konuşsam yetersiz kalır."

"Plastik bardağın olduğu yerde ben olmam"

İbrahim Kalkan'ın yakın arkadaşı Reşat Şen de onun nevi şahsına münhasır bir kişiliği olduğuna dikkati çekerek, tiyatro, edebiyat ve Türk sanat müziğine vakıf bir şahsiyet olduğunu belirtti.

Şen, İbrahim Kalkan'ın sanatın olduğu her yerde görülebilecek kendi tarzı olan bir insan olduğunu vurgulayarak, "Onunla beraber bir iftara gitmiştik. Kendisinin tabu bellediği şeylerden hiç vazgeçmezdi. İftara oturduk, iftarı yaparken çaylar plastik bardakta geldi. Kalktı, gitti. 'Plastik bardağın olduğu yerde ben olmam' dedi."

Yakın arkadaşlarından Nihat Çeçen ise Kalkan'la 4-5 yıldır yayıncılık ve kitap alanında beraber çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İbrahim Kalkan kırılır fakat eğilmezdi. Her şeye muhalif bir havası vardı ama asla hakaret etmezdi. Yazarlığı, şairliği, gazeteciliği ve oyunculuğu vardı, kendini çok iyi yetiştirmişti. Son yıllarda karşılıklı kitap teatilerimiz oldu. Pandemi dolayısıyla 1 seneye yakın görüşemedik. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Törenin ardından sanatçının Çobançeşme Mezarlığı'ndaki kabri başında dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz