Dorukhan Toköz'den Bahar Şahin'e 20 bin TL'lik hediye

Aşklarıyla kısa sürede magazin dünyasının konuşulan ismi olan Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz'den haber var. Toköz, sevgilisine 20 bin TL'lik hediye aldı. İşte deytaylar...