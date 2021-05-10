Dorukhan Toköz'den Bahar Şahin'e 20 bin TL'lik hediye
Aşklarıyla kısa sürede magazin dünyasının konuşulan ismi olan Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz'den haber var. Toköz, sevgilisine 20 bin TL'lik hediye aldı. İşte deytaylar...
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Bahar Şahin'e doğum günü hediyesi için kesenin ağzını açtı. Milli futbolcunun, 24 yaşına giren oyuncuya, 20 bin TL değerinde altın bileklik hediye ettiği ortaya çıktı. (Sercan Kısmet-Milliyet)
Kaynak: Snob Magazin