: Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan Sevda Demirel'den cesur poz!

22.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:32

Cinsiyet değiştirerek erkek olan eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan eski model Sevda Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Instragram hesabında 116 bin takipçisi bulunan Sevda Demirel, sahilde mayoyla çekilmiş bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Demirel'in "Kim en iyi" notuyla yaptığı söz konusu paylaşımı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

İşte Sevda Demirel'in Instagram hesabındaki paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

- Kesinlikle muhteşem!

- Tabi ki sen maşallah

- Maşallah Allah nazarlardan korusun

"DAVULLU ZURNALI BİR DÜĞÜN OLACAK"

Öte yandan, Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi.

Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde el ele alışveriş yapan çift, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Evlilik kararı aldığını doğrulayan şarkıcı Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Davul zurna hayalimde olan bir şeydi." dedi.

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