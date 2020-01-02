Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılına doğru
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Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılına doğru

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlamaları öncesi değerlendirmelerde bulundu.

02.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:24
Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılına doğru

Belediye Başkanı , Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlamaları öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Keskin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kurtuluş gününe özel dizi etkinliklerin yapılacağını söyledi.

Kutlamalar kapsamında okullarda yapılacak şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarının yanı sıra koşu düzenleyeceklerini belirten Keskin, "Milli mücadeleyi başlatarak ilk kurşunu atan bir ilçe olarak kurtuluş günümüz de şanına yakışır bir şekilde kutlanmalıdır." dedi.

İlk Kurşun Müzesi'nin de hafta boyunca ziyaretçileri ağırlayacağını kaydeden Keskin, müzenin tanıtımıyla ilgili yeterli personelin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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