Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı - Haberler
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Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı
AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kışlalar Caddesi'nde gerçekleşen törende, Kaymakam Aydın Ergün ve Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Dörtyol Belediyesi Başkanı Fadıl Keskin, törende yaptığı konuşmada, Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına kavuşmanın gurur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, kurum amirlerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri

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