Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan'a veda etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan'a veda etkinliği

AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan'a veda etkinliği

Konya'nın Meram ilçesine atanan Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan için veda etkinliği düzenlendi.

Konya'nın Meram ilçesine atanan Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan için veda etkinliği düzenlendi.

Kayhan, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında, Meram Kaymakamlığına atandı.

Ali Murat Kayhan için Dörtyol Kaymakamlığı bahçesinde veda etkinliği yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kayhan, " 13 ay süren görevim boyunca güzel çalışmalar yapmaya gayret ettik. Bölgenin yeşili ve denizi ile önemli bir yere sahip bu ilçede görev yaptık. Kurum amirlerine ve vatandaşlarımıza teşekkür eder, burada bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Kayhan, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çekildi.

AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
Yer altı sularındaki çekilme nedeniyle Konya'da dev yüzey yarığı oluştu

Yer altı sularındaki çekilme nedeniyle Konya'da dev yüzey yarığı oluştu

 Konya'da tabancayla oynarken arkadaşını öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı

Konya'da tabancayla oynarken arkadaşını öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Yevgeniy Ziniçev Temel Karamollaoğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Amelia Hamlin
Spor Kerem Aktürkoğlu Nihat Özdemir Marcao Burak Elmas Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Fatih Terim Ekrem İmamoğlu Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan'a veda etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 08:24:35. #1.11#