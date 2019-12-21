Dörtyol'da yangın tatbikatı yapıldı
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Dörtyol'da yangın tatbikatı yapıldı

Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kapsamında, itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

21.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:42
Dörtyol'da yangın tatbikatı yapıldı

İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kapsamında, ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Numune Evler Mahallesi'ndeki programda, ekiplerince katılımcılara küçük ev yangınlarına nasıl müdahale edilmesi konusunda uygulamalı gösterildi.

Dörtyol Amiri Fettah Arıkan, vatandaşlara gündelik ev yangınlarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA
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