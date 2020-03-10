Dörtyol'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı
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Murat Bulacak, Dörtyol, Güncel

Dörtyol'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak başkanlığında uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.

10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:12
Dörtyol'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak başkanlığında uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.

Kaymakam Bulacak, makamında gerçekleşen toplantıda, ülke genelinde olduğu gibi ilçede de uyuşturucuyla topyekun mücadele edildiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin bir süreç olduğunu, bunun en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Bulacak, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, okullarda, kurslarda gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Gençlerin yoğun olarak kullandığı kafeler, spor salonları gibi yerlerde de çalışmalar sürüyor." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Halil Canpolat da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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