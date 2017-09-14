Dörtyol'da "Sokakta Satranç Var" Etkinliği

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Dörtyol Temsilciliği ve Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü işbirliğiyle "Sokakta Satranç Var" etkinliği düzenlendi.



TSF'nin "Sokakta Satranç Var" atkinliği İnönü Caddesi'nde başlatıldı.



Federasyon Dörtyol Temsilcisi Muhsin Çelebi Arslantaş, yaptığı açıklamada, amaçlarının halkın santranca olan ilgisini arttırmak olduğunu belirtti.



Dörtyol Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Selçuk Kayhan da etkinliğin ilçenin belirli merkezlerindeki caddelerde devam edeceğini, tüm sporseverleri beklediklerini ifade etti.