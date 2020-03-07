Dörtyol'da şehit ailesine ziyaret
Dörtyol Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi ekibi, geçen sene Suriye'nin Azez ilçesindekİ terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt'un ailesini ziyaret etti.
07.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:09
Dörtyol Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi ekibi, geçen sene Suriye'nin Azez ilçesindekİ terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt'un ailesini ziyaret etti.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Merkezin sorumlusu Halis Kalkan, şehit babası Mevlüt Kurt'a Kur'an-ı Kerim hediye etti, anne Leyla Kurt'a da çiçek verdi.
Kaynak: AA