Dörtyol'da gönüllü gençler esnaf ziyareti yaptı

Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selçuk Kayhan'ın da katıldığı etkinlikte gençler, sanayi sitesindeki esnafı ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Gençler, esnafla sohbet ederek yaptıkları işlerle ilgili bilgi aldı.