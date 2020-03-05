Dört Kafadar Filmi
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Marnie, kendisinin şaşkın bir insan evladı olduğuna inanan, küçük, tombul bir kedidir. Sevimli kedi, asla bebek sahibi olamayan ve bu yüzden tüm ilgisini ona veren sahibi Rosalinde ile yaşamaktadır. Sahibi ona tam bir prenses gibi bakmakta ve istediği ne varsa anlamaktadır. Evden çıkması yasak olan ve günlerini uyuyarak, yemek yiyerek ve televizyon izleyerek geçiren Marnie'nin aklı fikri evin dışındaki dünyadadır. Dışarıda olanları fazlasıyla merak eden Marnie, Rosalinde’nin düzenbaz kardeşi Paul tarafından da aklı çelinince, kendisini bilmediği bir dünyanın içerisinde bulur. Tek başına atıldığı bu macerada ona, korkak bir köpek, nevrotik bir horoz ve bir eşek eşlik eder.
Yönetmen: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
Senaryo: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Die sagenhaften Vier
Yapımcı Firma: Grid Animation
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Almanya, Belçika
Orijinal Dili: Almanca, İngilizce
Filmin Süresi: 84 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com