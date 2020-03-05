Dört Kafadar Filmi

05.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:50

Marnie, kendisinin şaşkın bir insan evladı olduğuna inanan, küçük, tombul bir kedidir. Sevimli kedi, asla bebek sahibi olamayan ve bu yüzden tüm ilgisini ona veren sahibi Rosalinde ile yaşamaktadır. Sahibi ona tam bir prenses gibi bakmakta ve istediği ne varsa anlamaktadır. Evden çıkması yasak olan ve günlerini uyuyarak, yemek yiyerek ve televizyon izleyerek geçiren Marnie'nin aklı fikri evin dışındaki dünyadadır. Dışarıda olanları fazlasıyla merak eden Marnie, Rosalinde’nin düzenbaz kardeşi Paul tarafından da aklı çelinince, kendisini bilmediği bir dünyanın içerisinde bulur. Tek başına atıldığı bu macerada ona, korkak bir köpek, nevrotik bir horoz ve bir eşek eşlik eder.

Yönetmen: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein

Senaryo: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Die sagenhaften Vier

Yapımcı Firma: Grid Animation

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Almanya, Belçika

Orijinal Dili: Almanca, İngilizce

Filmin Süresi: 84 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com