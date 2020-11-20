Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

20.11.2020 04:23 | Son Güncelleme: 20.11.2020 04:27
Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

KIRIKKALE'de dördüncü katındaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

KIRIKKALE'de dördüncü katındaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale Merkez ilçesine bağlı Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki evinde yaşayan Ahmet Aydoslu (91), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Aydoslu'nun düştüğünü fark eden komşuları, 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralanan Aydoslu, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydoslu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

İlgili Haberler

KIRIKKALE - Dördüncü kattan düşen kişi öldü
KIRIKKALE - Dördüncü kattan düşen kişi öldü
Son dakika haber | Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti
Son dakika haber | Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti
Son dakika haber | Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber | Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Sibel Can Deniz Seki Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Kabak Fatih Terim Lance Stroll Malcolm Thomas Lewis Hamilton
Tüm Haberler Faiz Kasım Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 04:27:30. #1.15#
title