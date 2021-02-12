Doodle Nouvel An lunaire nedir? Doodle Ay yeni yılı nedir?

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 12 Şubat 2021 tarihine özel Aysal yeni yılı doodle yayınladı. Yeni ay her 29 günde bir Dünya'nın gökyüzünde göründüğünden, ay yeni yılı herhangi bir belirli ay olayı ile bağlantılı değildir. Vatandaşlar, Doodle Nouvel An lunaire nedir? Doodle Ay yeni yılı nedir?

DOODLE NOUVEL AN LUNAİRE NEDiR? DOODLE AYSAL YENİ YILI NEDİR?

Google'ın Doodle bağlantısına eklediğini Aysal yeni yılı, ayın evrelerine ayarlanmış iki ana takvim türü vardır: ay ve ay - güneş takvimleri . Miladi takvim gibi bir güneş takviminde ifade edildiğinde, yılın başlangıç ??günü değişir. Bir ay takvimi güneş yılına hiç bağlı değildir ve Yeni Yıl Günü, 13 aydan fazla veya az olmasına bağlı olarak her yıl ona göre ilerler veya geriler. Buna karşılık, bir ay-güneş takviminin yeni yılın günü, güneş yılı ile nispeten eş zamanlı kalır: ayları ay döngülerine bağlıdır, ancak uzunluğu, tipik olarak bir interkalar ay sayesinde periyodik olarak ayarlanır .

Yeni ay her 29 günde bir Dünya'nın gökyüzünde göründüğünden, ay yeni yılı herhangi bir belirli ay olayı ile bağlantılı değildir, ancak bir önceki yeni yılın tarihinden sonra yeni ayın 13. görünümü olarak seçilir. Ay takvimi için "Müslüman Yeni Yılı" ndan bahsetmek bu nedenle doğrudur; "Çin Yeni Yılı", "İbrani Yeni Yılı" vb. yarı ay takvimleri için. Belirli bir kimliği silmek için "geleneksel Yeni Yıl" dan bahsetmek de doğrudur. Bu nedenle, aynı zamanda "geleneksel" olan güneş takviminin Yeni Yılı, muhalefetle belirtilebilir ("Hristiyan Yeni Yılı", "Batı Yeni Yılı", "Sivil Yeni Yıl", ...). Bu nedenle "Ay Yeni Yılı" kullanımı nadirdir.