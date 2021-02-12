Doodle Nouvel An lunaire nedir? Doodle Ay yeni yılı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Doodle Nouvel An lunaire nedir? Doodle Ay yeni yılı nedir?

12.02.2021 05:04 | Son Güncelleme: 12.02.2021 05:07
Doodle Nouvel An lunaire nedir? Doodle Ay yeni yılı nedir?

12 Şubat 2021 Google, önemli günleri Doodle taşımaya devam ediyor. 12 Şubat 2021 tarihinde Doodle Aysal yeni yılı ekledi. Doodle Nouvel An lunaire nedir? Doodle Ay yeni yılı nedir?

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 12 Şubat 2021 tarihine özel Aysal yeni yılı doodle yayınladı. Yeni ay her 29 günde bir Dünya'nın gökyüzünde göründüğünden, ay yeni yılı herhangi bir belirli ay olayı ile bağlantılı değildir. Vatandaşlar, Doodle Nouvel An lunaire nedir? Doodle Ay yeni yılı nedir?

DOODLE NOUVEL AN LUNAİRE NEDiR? DOODLE AYSAL YENİ YILI NEDİR?

Google'ın Doodle bağlantısına eklediğini Aysal yeni yılı, ayın evrelerine ayarlanmış iki ana takvim türü vardır: ay ve ay - güneş takvimleri . Miladi takvim gibi bir güneş takviminde ifade edildiğinde, yılın başlangıç ??günü değişir. Bir ay takvimi güneş yılına hiç bağlı değildir ve Yeni Yıl Günü, 13 aydan fazla veya az olmasına bağlı olarak her yıl ona göre ilerler veya geriler. Buna karşılık, bir ay-güneş takviminin yeni yılın günü, güneş yılı ile nispeten eş zamanlı kalır: ayları ay döngülerine bağlıdır, ancak uzunluğu, tipik olarak bir interkalar ay sayesinde periyodik olarak ayarlanır .

Yeni ay her 29 günde bir Dünya'nın gökyüzünde göründüğünden, ay yeni yılı herhangi bir belirli ay olayı ile bağlantılı değildir, ancak bir önceki yeni yılın tarihinden sonra yeni ayın 13. görünümü olarak seçilir. Ay takvimi için "Müslüman Yeni Yılı" ndan bahsetmek bu nedenle doğrudur; "Çin Yeni Yılı", "İbrani Yeni Yılı" vb. yarı ay takvimleri için. Belirli bir kimliği silmek için "geleneksel Yeni Yıl" dan bahsetmek de doğrudur. Bu nedenle, aynı zamanda "geleneksel" olan güneş takviminin Yeni Yılı, muhalefetle belirtilebilir ("Hristiyan Yeni Yılı", "Batı Yeni Yılı", "Sivil Yeni Yıl", ...). Bu nedenle "Ay Yeni Yılı" kullanımı nadirdir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Mahkeme England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doodle Nouvel An lunaire nedir? Doodle Ay yeni yılı nedir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 05:07:41. #1.14#
title