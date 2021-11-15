Donut nedir? Donut nasıl yapılır? Donut malzemeleri ve tarifi! Donut nasıl okunur, nasıl söylenir?

Donut nedir? Donut nasıl yapılır? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Donut malzemeleri ve tarifi nedir? Donut nasıl okunur, nasıl söylenir?

DONUT NEDİR?

Donut, özellikle ABD'de bol tüketilen tatlı bir çörek. Şeker ve yağ açısından oldukça zengin olan çöreğin kalorisi fazladır. Birçok çeşidi vardır ve Amerikalılar genellikle kahvaltıda tercih ederler. Başlıca iki şekilde üretilir: simit donut ve deliksiz donut.

DONUT TARİFİ

Bu çok meşhur donutlar nasıl yapılır öğrenmek ister misiniz ? Gayet pratik bir yapıma sahip olan bu üzeri çikolatalı donutları yapmak için tek ihtiyacınız olan detaylı videomuzu izlemek ve malzeme listesini not alarak işe koyulmak. Bizler ev yemeği tarifleri olarak mümkün olduğunca sizlerin seveceği lezzetler hazırlamaya çalışıyoruz. Kanalımızda bu amerikan doughnut tarifi gibi bir çok tarif bulabilirsiniz hepsinin adım adım yapımlarını inceledikten sonra başka bir şeye ihtiyacınız kalmayacak. Tadından memnun kalacağınıza eminiz. İsterseniz donutları hazırlarken kendinize göre değişiklik yapabilirsiniz. Üzerine sütlü çikolata yerine beyaz çikolata sürebilir veya hiç bir şey sürmeden sade haliyle bırakabilirsiniz!

Donut Malzemeleri

1 su bardağı ılık süt (200ml)

2 adet yumurta

50 tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

Yarım paket (5gr) kuru maya

5 - 5.5 su bardağı kadar un

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için

Bitter çikolata

Beyaz çikolata

100ml süt kreması

Renkli süsleme şekeri

DONUT NASIL OKUNUR?

Donut kelimesi, Donat veya Danıd şeklinde okunabilir.

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