Donut nedir? Donut nasıl yapılır? Donut malzemeleri ve tarifi! Donut nasıl okunur, nasıl söylenir?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Donut hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Donut hazırlamak için araştırma yapmaya başladı. Peki, Donut nedir? Donut nasıl yapılır? Donut nedir? Donut malzemeleri nelerdir? İşte En güzel Donut tarifi!
Donut nedir? Donut nasıl yapılır? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Donut malzemeleri ve tarifi nedir? Donut nasıl okunur, nasıl söylenir?
Donut, özellikle ABD'de bol tüketilen tatlı bir çörek. Şeker ve yağ açısından oldukça zengin olan çöreğin kalorisi fazladır. Birçok çeşidi vardır ve Amerikalılar genellikle kahvaltıda tercih ederler. Başlıca iki şekilde üretilir: simit donut ve deliksiz donut.
Bu çok meşhur donutlar nasıl yapılır öğrenmek ister misiniz ? Gayet pratik bir yapıma sahip olan bu üzeri çikolatalı donutları yapmak için tek ihtiyacınız olan detaylı videomuzu izlemek ve malzeme listesini not alarak işe koyulmak. Bizler ev yemeği tarifleri olarak mümkün olduğunca sizlerin seveceği lezzetler hazırlamaya çalışıyoruz. Kanalımızda bu amerikan doughnut tarifi gibi bir çok tarif bulabilirsiniz hepsinin adım adım yapımlarını inceledikten sonra başka bir şeye ihtiyacınız kalmayacak. Tadından memnun kalacağınıza eminiz. İsterseniz donutları hazırlarken kendinize göre değişiklik yapabilirsiniz. Üzerine sütlü çikolata yerine beyaz çikolata sürebilir veya hiç bir şey sürmeden sade haliyle bırakabilirsiniz!
1 su bardağı ılık süt (200ml)
2 adet yumurta
50 tereyağı
Yarım su bardağı pudra şekeri
Yarım paket (5gr) kuru maya
5 - 5.5 su bardağı kadar un
Kızartmak için sıvı yağ
Üzeri için
Bitter çikolata
Beyaz çikolata
100ml süt kreması
Renkli süsleme şekeri
Donut kelimesi, Donat veya Danıd şeklinde okunabilir.
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