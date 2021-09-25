İstanbul'a dönmeye niyeti yok! İvana Sert'in maymunla pozuna beğeni yağdı - Haberler Magazin
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İstanbul'a dönmeye niyeti yok! İvana Sert'in maymunla pozuna beğeni yağdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
İstanbul'a dönmeye niyeti yok! İvana Sert'in maymunla pozuna beğeni yağdı

Ünlü manken İvana Sert, havalar serinlemesine rağmen tatile doymuyor. Sert'in sosyal medya hesabından maymunun kollarında paylaştığı poz ise dikkat çekti.

Yaz başından bu yana tatilin keyfini çıkaran ünlü manken Ivana Sert'in İstanbul'a dönmeye niyeti yok. Ünlü manken, yaz aylarının son günlerinin keyfini yaşıyor.

"HİÇ BİTMESİN İSTİYORUM"

Sert sezonu sevgilisi Sezer Dermenci ile Fethiye'de açmıştı. Sonrasında Urla Çeşme arasında mekik dokuyan İvana geçtiğimiz hafta da Yunan adalarına gitmişti. Sosyetik güzel, "Bu yaz tatile doyamadım, hiç bitmesin istiyorum" dedi.

Dönmeye niyeti yok! İvana Sert'in maymunla pozuna beğeni yağdı

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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