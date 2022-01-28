DONMAK ÜZERE OLAN KIZILGERDAN KUŞUNU JANDARMA BERESİNE SARIP ISITTI - Haberler
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DONMAK ÜZERE OLAN KIZILGERDAN KUŞUNU JANDARMA BERESİNE SARIP ISITTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Akseki ilçesinde donmak üzereyken bulunan kızılgerdan kuşu, jandarma personeli elleriyle ısıtmaya çalışıp beresine sardı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde donmak üzereyken bulunan kızılgerdan kuşu, jandarma personeli elleriyle ısıtmaya çalışıp beresine sardı. Kuş, iyileşmesinin ardından doğaya salındı.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kar yağışından dolayı yolda kalan vatandaşlara yardım ederken, Antalya-Konya yolunda kar üzerinde donmak üzere olan kızılgerdan kuşu buldu. Jandarma personeli elleriyle ısıtmaya çalıştığı kuşu beresiyle sardı. Jandarma ekiplerinin korumaya aldığı kızılgerdan kuşu, iyileşmesinin ardından doğaya salındı.

DONMAK ÜZERE OLAN KIZILGERDAN KUŞUNU JANDARMA BERESİNE SARIP ISITTI

DONMAK ÜZERE OLAN KIZILGERDAN KUŞUNU JANDARMA BERESİNE SARIP ISITTI

DONMAK ÜZERE OLAN KIZILGERDAN KUŞUNU JANDARMA BERESİNE SARIP ISITTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Antalya, Akseki, Güncel, Haber

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