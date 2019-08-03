DÖNER USTASI, NEFES BORUSUNA EKMEK KAÇAN MÜŞTERİSİNİN HAYATINI KURTARDI - 1

Konya'nın Ereğli ilçesinde döner ustalığı yapan Mahmut Dumlu (30), nefes borusuna ekmek kaçan ve baygınlık geçiren müşterisine yaptığı müdahale ile hayat kurtardı.

Olay, ilçe merkezinde bulunan bir dönercide meydana geldi. Döner yemek için lokantaya gelen üç arkadaştan biri, son kalan ekmek parçasını ağzına attıktan sonra ayran içmek istedi. Bu sırada ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan genç aniden baygınlık geçirdi. Döner keserken olayı fark eden Mahmut Dumlu, yaptığı müdahale ile ekmeğin nefes borusundan çıkmasını sağlayıp, müşterisinin hayatını kurtardı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA