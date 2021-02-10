İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü
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İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü

10.02.2021 19:40 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:28

Tekirdağ'da bir şahıs gittiği dönercide istediği indirim kabul edilmeyince iş yeri sahibi kadını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki bir dönercidesaat 18.30 sularında meydana gelen olayda, bir iş yerine giren Recep Ö. (36), iş yeri sahibi Kader B'den indirim talep etti. İndirim talebi reddedilen Recep Ö, sinirlenerek yanında taşıdığı bıçakla Kader B'ye saldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganla bir süre boğuşan Kader B. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralandı. Saldırıyı fark eden çevredekiler, iş yerine koşarak Recep Ö'nün elindeki bıçağı aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı Kader B'yi ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. 39 yaşındaki Kader B, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırgan Recep Ö. adlı saldırganı gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü
İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü
İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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