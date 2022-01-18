2 bin 500 rakımda 5 metreyi bulan karla mücadele sürüyor - Haberler
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2 bin 500 rakımda 5 metreyi bulan karla mücadele sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu'nda, 5 metreyi aşan karla mücadele ediyor.

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu'nda, 5 metreyi aşan karla mücadele ediyor. İl Özel İdaresi personeli Mustafa Özcan, "Biz gittikten sonra hemen arkamızdan tipi ve fırtına, yolu kapatıyor. Bir köyün yolunu, bir gün içerisinde birkaç defa açma durumumuz oluyor" dedi.

İl Özel İdaresi, 90 personel ve 59 iş makinesiyle kentte kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Çığ oluşma riskinin yüksek olduğu 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu'nda kar temizleme çalışması yapan ekipler, dondurucu soğuk, tipi ve fırtına nedeniyle zorlukla ilerliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü, kar kalınlığının 5 metreyi aştığı yolda, iş makinelerinin geçtiği yerlerde 'kardan tüneller' oluştu.

'BURASI AŞIRI DERECEDE SOĞUK'

Bütün zorluklara göğüs gererek çalıştıklarını belirten İl Özel İdaresi personeli Mustafa Özcan "Köy ve mezra yollarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaman zaman tipi ve fırtına önümüzü kapatıyor. Biz gittikten sonra hemen arkamızdan tipi ve fırtına yolu kapatıyor. Bir köyün yolunu, bir gün içerisinde birkaç defa açma durumumuz oluyor. Bulunduğumuz rakım çok yüksek, bundan dolayı hava sıcaklığı eksi 20 ila 25 dereceye kadar düşebiliyor. İl Özel İdaresi ekipleri olarak, aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burası aşırı derecede soğuk, buna rağmen yolları aktif tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


2 bin 500 rakımda 5 metreyi bulan karla mücadele sürüyor

2 bin 500 rakımda 5 metreyi bulan karla mücadele sürüyor

2 bin 500 rakımda 5 metreyi bulan karla mücadele sürüyor

2 bin 500 rakımda 5 metreyi bulan karla mücadele sürüyor

2 bin 500 rakımda 5 metreyi bulan karla mücadele sürüyor

2 bin 500 rakımda 5 metreyi bulan karla mücadele sürüyor

2 bin 500 rakımda 5 metreyi bulan karla mücadele sürüyor

2 bin 500 rakımda 5 metreyi bulan karla mücadele sürüyor

2 bin 500 rakımda 5 metreyi bulan karla mücadele sürüyor

2 bin 500 rakımda 5 metreyi bulan karla mücadele sürüyor

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Fırtına, kar, Muş, Güncel, Haber

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