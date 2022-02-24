Donanma kentinde Usta Çı'Rock rüzgarı esti

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı Usta Çı-Rock isimli Anadolu Rock grubu konserini Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezinde Gölcüklülerle buluşturdu. Konser boyunca Gölcüklüler hafızalara kazınan parçalara eşlik etti. Usta Çı-Rock grubu verdiği konserle halkın beğenisini kazandı. Bireylerin aktif bir şekilde hayatın içinde yer almaları amaçlanan konser yaklaşık iki saat sürdü.

70'LERDEN GÜNÜMÜZE

Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği yaklaşık iki saat süren konserde Usta Çı'Rock grubu 70'lerden günümüze bir rüzgâr estirdi. Vatandaşlardan tam not alan Usta Çı'Rock grubu Anadolu Rock Müziği'nin temsilcileri olan Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, İskender Doğan, MFÖ, Selda Bağcan ve Şebnem Ferah'tan seslendirdiği şarkılar ile geceye neşe kattı. Unutulmayan şarkıların seslendirildiği konserde dinleyenler, eğlenceli zaman geçirirken şarkılara da eşlik etti.

12 İLÇE DE KONSERLER DEVAM EDECEK

Hayatın içinde kendisine yer bulmak isteyen yaşlıların genç bireyler ile bir araya gelerek oluşturduğu bir müzik grubu olan Usta Çı'Rock konserleri, 12 ilçede yıl boyu devam edecek. Usta Çı'rock Anadolu Rock grubunda şef-klavye Yetgin Kunter, solist-vokal Nurgül Gezer, Deniz Mafizer ve Tahsin Keskin, solist-gitar Orhan Meriç, solist-bağlama Mete Dağ, solo gitar Koray Kaptanoğlu, bas gitar Mertcan Doğu, klavye org Özdemir Çimenot, ud Faruk Ertok, keman Alparslan Uygur, solo ve bas gitar Mertcan Doğu, bateri Ruşen Abdullaoğlu, perküsyon Yaşar Baytemur ve akustik gitarda Özay Kaptanoğlu yer aldı.

İZMİT KONSERİ PEK YAKINDA

65 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı Usta Çı'Rock isimli Rock grubunun bir sonraki konseri İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezinde 23 Mart Çarşamba saat 19.30'da müzikseverler ile buluşacak. Detaylı bilgi için Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi aranabilir.

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