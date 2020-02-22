: Donan göl üzerinde kardan 600 metrekarelik bayrak yaptılar

22.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:00

Erzurum'da bir grup dağcı, güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla Aziziye ilçesindeki 2 bin 200 rakımdaki Kuzgun Baraj Gölü'nün donmuş yüzeyine 600 metrekare büyüklüğünde kardan bayrak yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) dağ kayağı antrenörleri Mustafa Tekin, Erdal Emeç, Yıldırım Beyazıt Öztürk öncülüğünde 15 kişilik Erzurum Dağ Kayağı ekibinin çetin kış mevsiminin yaşandığı kentte anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Karla kaplı tepeleri kayak takımlarıyla aşarak Kuzgun Baraj Gölü'ne ulaşan dağcılar, gölün buz tutan yüzeyinde 5 saat süren çalışmanın ardından 600 metrekare büyüklüğünde kardan Türk bayrağı yaptı.

Antrenör Mustafa Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarında güvenlik güçlerine moral vermeyi amaçladıklarını belirterek, "Zorlu iklim şartlarında dahi gece gündüz demeden ülke içinde ve dışında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerimize bu şekilde bir mesaj yolladık. Kalplerimizin onlarla beraber attığını bilmelerini istiyoruz." dedi.

Yürüttükleri faaliyetlerde kendilerine destek olan Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür eden Tekin, benzer çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu