Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, gereksiz harcamaları nedeniyle sorgulandı

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın ailesine ait bir işletmede etkinlik düzenleyerek 1 milyon dolardan fazla gereksiz harcama yaptığı ve kendi çıkarını gözettiği için sorgulandığı ortaya çıktı. Gelecek yıl sivil yaşama geri dönecek Trump ve ailesi hakkındaki davanın 2017 yılındaki bir olayla ilgili olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olan ve son dört yıldır danışmanı olarak da görev alan Ivanka Trump'ın bazı gereksiz ve kendi menfaatini gözettiği harcamalar sebebiyle sorgulandığı ortaya çıktı. Ivanka Trump'ın kaldığı otel süitinde sorgulandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

SON AYLARDA BİRKAÇ KEZ DAHA SORGULANDI

Trump'ın ailesine ait bir işletmede çok fazla etkinlik düzenlediği ve bütçeden çok ciddi bir parayı bu mekana verdiğine dair soruşturma devam ederken genç danışmanın son aylarda birkaç kez daha sorgulandığı açıklandı.

Bloomberg'de yer alan habere göre Ivanka Trump'ın en son salı günü sorgulandığı ifade edildi. Aynı zamanda Washington'daki Trump Hotel'in yöneticisi Mickael Damelincourt ile birlikte bazı Trump çalışanlarının da sorgulandığı bilgisi de haberde yer aldı.

SORUŞTURMA 2017 YILINA DAYANIYOR

Demokrat siyasetçiler tarafından açılan soruşturma talebi ve dava sürecinde ABD Başkanı'nın daha uygun alternatiflere bakmadan kendisine ait bir otelde 1 milyondan fazla masraf tutan bir etkinlik düzenlemesi oldu. 17 Ocak 2017 ile 20 Ocak 2017 arasındaki etkinlik ile ilgili soruşturma devam ediyor.