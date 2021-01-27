Donald Trump'ı ayağa kaldıran "REGEN-COV" isimli korona ilacı, vakaları önlemede yüzde 100 başarı sağladı

ABD'li ilaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen "REGEN-COV" isimli ilacın semptomatik korona vakalarını önlemede yüzde 100 başarılı olduğu belirtildi. Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılan ilacın enfeksiyon oranlarını da yüzde 50 oranında düşürdüğü açıklandı.

Regeneron'un açıklamasına göre bulgular, ABD'de koronavirüse yakalanan az bir aile üyesi bulunan 400 katılımcının erken analizine ve İngiltere'de 74 hastanede en az 2 bin koronavirüs hastası üzerinde yapılan incelemelere dayanıyor.

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Peter Horby, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Antikor ilaçları yıllardır enflamatuar hastalıklarda ve kanserlerde yaygın olarak kullanılıyor ve güvenli oldukları daha önce kanıtlandı" ifadelerini kullandı.

PASİF BİR AŞI OLARAK TEST EDİLDİ

REGEN-COV, iki monoklonal antikordan oluşuyor ve koronavirüsün yüzeyindeki bir proteine bağlanarak çalışıyor. Bu durum, koronavirüsün hücrelere tutunmasını engelleyerek, bağışıklık sistemini harekete geçmesini sağlıyor. Son denemelerde ilaç, alıcının bağışıklık sisteminin kendi antikorlarını geliştirmek için etkinleştirildiği geleneksel aşıların aksine, virüsle savaşan antikorların vücuda doğrudan verilmesini içeren pasif bir aşı olarak kullanılmak üzere test edildi.

FDA'YA YENİ BAŞVURU YAPILACAK

Regeneron'un baş bilim sorumlusu George Yancopoulos, "REGEN-COV'u pasif bir aşı olarak kullanan bu veriler, hem virüsün bulaşmasını azaltabileceğini hem de hala enfekte olanlarda viral hastalık yükünü azaltabileceğini gösteriyor" dedi. Yancopoulos, ayrıca antikor kokteylinin mevcut acil kullanım yetkisini genişletmek için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'yle (FDA) son bulguları paylaşacağını söyledi.

Diğer taraftan, Regeneron'un açıklaması diğer bir ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly'nin benzer bir ilacının huzurevi sakinlerinin yüzde 80'inin koronavirüse yakalanmasını engellediğinin belirtilmesinden bir hafta sonra geldi. Hem Regeneron'un hem de Eli Lilly'nin ilaçları, hafif ile orta şiddette koronavirüs tedavisi için halihazırda Trump'ın korona tedavisi gördüğü Kasım ayında FDA'nın acil kullanım onayını aldı ve tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunulacağı açıklandı.