Trump '3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak' dedi, sunucu röportajı sonlandırdı - Haberler
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Trump "3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak" dedi, sunucu röportajı sonlandırdı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Eski ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki 3 yıl içerisinde ABD diye bir ülkenin kalmayacağını öne sürdü. Ülkenin hiç olmadığı kadar raydan çıktığını ifade eden Trump, "2022 ve 2024'te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak" dedi. Trump'ın dikkat çeken bu sözlerinin ardından sunucu Sean Spicer röportajı sonlandırdı.

Son Abd seçiminde koltuğunu Demokrat Parti adayı Joe Biden'a kaptıran eski ABD Başkanı Donald Trump'tan yine gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

"ABD HİÇ OLMADIĞI KADAR RAYDAN ÇIKTI"

Trump önümüzdeki 3 yıl içerisinde "ABD diye bir ülkenin kalmayacağını" öne sürdü. Newsmax televizyonuna röportaj veren Trump, "ABD daha önce hiç olmadığı kadar raydan çıktı. 2022 ve 2024'te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak" dedi.

"TÜM DÜNYADA ALAY KONUSUYUZ"

Trump konuşmasında ABD Başkanı Biden'ı da hedef aldı. Afganistan'dan çekilme sırasında yaşanılanları ve Meksika sınırındaki gelişmelere dikkat çeken Trump, "Tüm dünyada alay konusuyuz" dedi.

RÖPORTAJ SONLANDIRILDI

Trump'ın dikkat çeken bu sözlerinin ardından sunucu Sean Spicer röportajı sonlandırdı.

Trump 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak dedi, sunucu röportajı sonlandırdı

Trump
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
ATİLLA ÇEKİÇ:abd ye yüzlerce başkanda gelip geçse sistem aynı politika aynı. adamlarda öyle bir sistem var gelen hiç biri değiştiremiyor. ne bitmesi ya
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Uğur Duran:Tam tımarhanelik..!!!
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