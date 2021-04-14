Don tehlikesi geçti, salatalık ekimleri hızlandı
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Don tehlikesi geçti, salatalık ekimleri hızlandı

İhlas Haber Ajansı / ONUR ŞAHAN - Haberler | Ekonomi

Don tehlikesi geçti, salatalık ekimleri hızlandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan don olayları üreticileri olumsuz etkilerken, tehlikenin geçmesi ve sıcaklıkların artmasının ardından salatalık ekimleri hızlandı.

Don tehlikesi geçti, salatalık ekimleri hızlandı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan don olayları üreticileri olumsuz etkilerken, tehlikenin geçmesi ve sıcaklıkların artmasının ardından salatalık ekimleri hızlandı.

Kornişon olarak bilinen turşuluk salatalık üretiminin gözde merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde salatalık üretimi yapan üreticiler, don tehlikesinin ortadan kalkmasıyla birlikte salatalık ekimlerini hızlandırdı.

Salatalık üretimi yapan Aynur Şahan, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ekimlere hız verdiklerini ifade etti. Şahan, ekim çalışmalarının önümüzdeki günlerde hızlanacağını ifade ederek, don olayının bakla, patates ve bezelyeyi etkilediğini belirtti. Şahan, "Ekim çalışmaları önümüzdeki günlerde hızlanır. Soğuk hava tehlikesinin geçmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte 1 haftalık bir gecikmenin ardından ekimlere hız verildi. Patates, bakla ve bezelye dondan önemli ölçüde etkilendi. Çok sayıda üretici bakla ve bezelye tarlalarını bozup salatalığa yöneldi. Bölgemizdeki çok sayıda üretici umudunu salatalığa bağlamış durumda. İnşallah salatalıktan umduğumuz geliri elde ederiz" dedi.

Don tehlikesi geçti, salatalık ekimleri hızlandı
Don tehlikesi geçti, salatalık ekimleri hızlandı
Don tehlikesi geçti, salatalık ekimleri hızlandı
Don tehlikesi geçti, salatalık ekimleri hızlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ŞAHAN

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