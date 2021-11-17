Domuz sürüsüne çarpan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Haberler
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Domuz sürüsüne çarpan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Domuz sürüsüne çarpan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde domuz sürüsüne çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.

İSKİLİP, ÇORUM (İHA) - Çorum'un İskilip ilçesinde domuz sürüsüne çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, araç içerisinde sıkışan yaralılardan birini itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, İskilip-Bayat karayolunda seyir halinde olan Hüseyin Bıyık yönetimindeki 05 KG 062 plakalı otomobil, Kayaağzı köyü yol ayrımında aniden önüne çıkan domuz sürüsüne çaptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savurulan otomobil yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başarırken yanında bulunan Sündüs Bıyık otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yaralı kadın araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Domuz sürüsüne çarpan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Domuz sürüsüne çarpan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Domuz sürüsüne çarpan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Domuz sürüsüne çarpan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Domuz sürüsüne çarpan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

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