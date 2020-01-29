Domuz gribi teşhisi konulan Nilüfer'den haber var!

29.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:41

Ünlü şarkıcı Nilüfer, yaklaşık 20 önce soğuk algınlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Domuz gribi teşhisi konulan şarkıcıdan günler sonra ilk paylaşım geldi.

'Evimde olacağım inşallah'





Domuz gribi teşhisi konulduğu için gözetim altına alınan Nilüfer, sosyal medya hesabından hastanede yattığı süre zarfında neler yaşadığını anlattı.

Hastanedeki penceresinden gördüğü bir martının görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Nilüfer aynı zamanda müjdeli haberi de verdi.

Nilüfer paylaşımında "Hastane odamda beni ziyarete geldi. ve çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün. Ne virüsmüş ya... Bir kaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar" ifadelerini kullandı.