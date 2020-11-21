Domuz bağıyla vahişçe öldürülmüştü! Yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı

Ordu'da yalnız yaşadığı evde domuz bağı yöntemi ile çarşafa sarılı halde bulunan 74 yaşındaki yaşlı kadının cinayet zanlıları dayı-yeğen, sorgularında cinayeti itiraf etti. Korkunç cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söyleyen ikili adliyeye sevk edildi.

14 Kasım akşamı yaşanan , Korgan ilçesiine bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan (74) uzun süre haber alamayan kızı, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar da polise bilgi verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı'nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı cansız bedenini çarşafa sarılı halde buldu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

KİRALIK ARAÇ SEBEBİYLE BULUNDULAR

Cinayete kurban giden yaşlı kadının katil zanlılarını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralık araçla cinayetten 1 gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin G. (27) ve yeğeni Serkan U. (23) gözaltına alındı.

MADDİ SIKINTILAR NEDENİYLE YAPMIŞLAR

Şüpheliler, polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf etti. Dayı-yeğen cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken, evden aldıkları 1 kilogram çuval fındığı sattıklarını, televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi.

İkilinin olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK