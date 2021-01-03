Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu

03.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:28
Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobili ile domuz avlamaya çalışan bir kişi, aracının şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinin Karagöz Kırsal mahallesinin Kocadere Gökyer mevkiinde meydana gelen kazada otomobili ile domuz avlamaya çalışan Cevdet Karabulut, aracının şarampole kayması sonucu hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ, KAZA ANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin şarampole düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Sağlık hattını arayarak yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün kaza esnasında hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu
Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu
Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu
Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kibariye Ezgi Mola Burak Özçivit Yılmaz Erdoğan
Spor Metin Oktay Güven Yalçın Samet Aybaba Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Kasım Futbolcu Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 22:28:07. #1.14#
title