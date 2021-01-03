Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobili ile domuz avlamaya çalışan bir kişi, aracının şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinin Karagöz Kırsal mahallesinin Kocadere Gökyer mevkiinde meydana gelen kazada otomobili ile domuz avlamaya çalışan Cevdet Karabulut, aracının şarampole kayması sonucu hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ, KAZA ANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin şarampole düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Sağlık hattını arayarak yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün kaza esnasında hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı