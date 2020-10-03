15 yaşındaki çocuk, domuz avına gittiği arkadaşını kazara vurarak öldürdü
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15 yaşındaki çocuk, domuz avına gittiği arkadaşını kazara vurarak öldürdü

03.10.2020 13:09 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:58
15 yaşındaki çocuk, domuz avına gittiği arkadaşını kazara vurarak öldürdü

Bursa'da arkadaşıyla birlikte domuz avına giden 16 yaşındaki S.A, avlanırken çalıların arkasına saklanan 15 yaşındaki Oğuzhan Ateş'i domuz sanıp tüfekle vurdu. Oğuzhan Ateş, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşının ölümüne neden olan S.A. ise gözaltına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.A., arkadaşı Oğuzhan Ateş ile domuz avı için ormanlık alana gitti. 2 arkadaş, farklı noktalardaki çalıların arasına saklanarak, beklemeye başladı. İddiaya göre S.A., çalılıklardan gelen sesi domuz sesi zannederek, av tüfeğini ateşledi.

ATEŞ ETTİĞİ YERDE ARKDAŞINI BULDU

Ardından ateş ettiği noktaya giden S.A., Oğuzhan Ateş'i kanlar içinde vurdu. Kazara arkadaşını vurduğunu anlayan S.A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Oğuzhan Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi. S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ateş'in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15 yaşındaki çocuk, domuz avına gittiği arkadaşını kazara vurarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Osman SAK

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