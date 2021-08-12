Dominik Cumhuriyeti'ni Fred Fırtınası vurdu
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Dominik Cumhuriyeti'ni Fred Fırtınası vurdu

Dominik Cumhuriyeti'ni Fred Fırtınası vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dominik Cumhuriyeti'ni vuran Fred Fırtınası, cadde ve sokakları göle çevirirken, 300 bin haneyi elektriksiz bıraktı.

Dominik Cumhuriyeti'ni vuran Fred Fırtınası, cadde ve sokakları göle çevirirken, 300 bin haneyi elektriksiz bıraktı.

Fırtına sezonu devam ederken, Fred Fırtınası Karayipler'i etkisi altına aldı. Fred Fırtınası, Haiti'nin ardından Dominik Cumhuriyeti'ni vurdu. Fırtınanın beraberinde getirdiği şiddetli yağışların etkisiyle başta başkent Santo Domingo olmak üzere birkaç kentin cadde ve sokakları göle döndü. Yetkililer, fırtına nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde yaklaşık 300 bin hanenin elektriksiz kaldığını, yarım milyondan fazla kişinin de su sisteminin tıkanmasına neden olan nehir taşkınlarından etkilendiğini bildirdi. Ciudad Nueva Adalet Sarayı'ndaki duruşmalar tesislerin çoğunun sular altında kalması nedeniyle ertelendi.

Hükümete bağlı ekipler, başkent Santo Domingo'nun yoksul mahallelerini dolaşarak, megafonlarla alçak bölgelerde yaşayanları evlerini terk etmeye çağırdı. Santo Domingolu yetkililer, şiddetli yağmur ve rüzgarlara neden olan Fred nedeniyle başkentte bulunan limanın kapatıldığını açıkladı. Ulusal Meteoroloji Ofisi (Onamet) de, sağanak tehdidi nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığı duyurdu.

Karayiplerde Fred Fırtınası'nın etkili olduğu Virjin Adaları ile Porto Riko'da da 13 bin hane elektriksiz kaldı.

Öte yandan fırtınasının yarın Küba'nın orta ve doğu kıyılarına, cumartesi günü ise ABD'nin Florida eyaletine ulaşması bekleniyor.

(Serkan Bayar/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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