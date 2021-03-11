Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Büyükelçisini kabul etti

11.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Büyükelçisi Cheıkh Gueye'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Büyükelçisi Cheıkh Gueye'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Senegal Büyükelçisi Cheıkh Gueye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Gueye'nin eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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