Son dakika haberi | Domaniç'te orman yangını
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Son dakika haberi | Domaniç'te orman yangını

05.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:04

Son dakika haber: Domaniç'te orman yangını Kütahya'nın Domaniç ilçesi Muhacırlar Köyü'nde orman yangını çıktı.

Domaniç'te orman yangını

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Muhacırlar Köyü'nde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Domaniç ilçesi Muharcırlar Köyü yakınında bulunan karaçam ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına köy halkı anında müdahale ederken alana Garp Linyitleri İşletesi ve Tunçbilek beldesine ait itfaiye araçları sevk edildi.

Ormanlık alanda yaklaşık yarım hektar alan yandı. Henüz nedeni bilinmeyen çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Son dakika haberi | Domaniç'te orman yangını
Son dakika haberi | Domaniç'te orman yangını
Son dakika haberi | Domaniç'te orman yangını
Son dakika haberi | Domaniç'te orman yangını
Son dakika haberi | Domaniç'te orman yangını
Son dakika haberi | Domaniç'te orman yangını
Son dakika haberi | Domaniç'te orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT

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