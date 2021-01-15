Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı
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Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı

15.01.2021 17:06 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:11
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı, İnegöl karayolu Kocayayla geçidindeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Gün boyu yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken; karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutmak için  çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri  ağır tonajlı araçlar ile zincirsiz otomobillerin geçişine yol durumuna göre izin veriyor.


Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT

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