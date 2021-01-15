Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı, İnegöl karayolu Kocayayla geçidindeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Gün boyu yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken; karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri ağır tonajlı araçlar ile zincirsiz otomobillerin geçişine yol durumuna göre izin veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT