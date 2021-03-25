Domaniç'te kar kalınlığı bir metreye yaklaştı
İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT - Haberler | Güncel
Domaniç'te kar kalınlığı bir metreye yaklaştı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, pazartesi gününden itibaren aralıksız yağan kar yağışı sonrası kar kalınlığı bir metreye ulaştı.
Domaniç'te kar kalınlığı bir metreye yaklaştı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, pazartesi gününden itibaren aralıksız yağan kar yağışı sonrası kar kalınlığı bir metreye ulaştı.
Domaniç ilçesinde pazartesi günü başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Domaniç-İnegöl Karayolu bin 500 rakımlı Kocayayla Mevkii'nde devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.
Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT