Domaniç'te kar kalınlığı bir metreye yaklaştı
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Domaniç'te kar kalınlığı bir metreye yaklaştı

İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT - Haberler | Güncel

Domaniç'te kar kalınlığı bir metreye yaklaştı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, pazartesi gününden itibaren aralıksız yağan kar yağışı sonrası kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

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Domaniç'te kar kalınlığı bir metreye yaklaştı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, pazartesi gününden itibaren aralıksız yağan kar yağışı sonrası kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Domaniç ilçesinde pazartesi günü başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Domaniç-İnegöl Karayolu bin 500 rakımlı Kocayayla Mevkii'nde devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.

Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

Domaniç'te kar kalınlığı bir metreye yaklaştı
Domaniç'te kar kalınlığı bir metreye yaklaştı
Domaniç'te kar kalınlığı bir metreye yaklaştı
Domaniç'te kar kalınlığı bir metreye yaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT

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