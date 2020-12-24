Domaniç heyetinden teşekkür ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Domaniç heyetinden teşekkür ziyareti

24.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:41
Domaniç heyetinden teşekkür ziyareti

Domaniç heyeti, ilçeye destek ve katkılarından dolayı Kütahya Valisi Ali Çelik'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Domaniç heyeti, ilçeye destek ve katkılarından dolayı Kütahya Valisi Ali Çelik'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Çelik'in makamında gerçekleşen ziyarette; Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Şimşek ile Mehmet Akif Varol, Domaniç Özel İdaresi Müdürü Ramazan Çelikten yer aldı.

Domaniç'te devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulan ziyarette heyet, Vali Ali Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, "Temel gayemiz insanımızın mutluluğu. Başarının ortak akıl ve iş birliğinde olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda elimizdeki imkanlarla en iyisini yapma gayretindeyiz. Daha iyisi, daha güzeli için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ahmet Ünal Çeviköz Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Murat Dalkılıç İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Hüseyin Göçek Mbwana Samatta Malcolm Thomas
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Domaniç heyetinden teşekkür ziyareti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 09:40:45. #1.14#
title