Doluya yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı Sivas'ın Gürün ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı etrafı beyaza bürürken, yağışa hazırlıksız yakalanün sürü sahibi zor anlar yaşadı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı etrafı beyaza bürürken, yağışa hazırlıksız yakalanün sürü sahibi zor anlar yaşadı.

Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi'nde aniden bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü. Sürüsünü otlatmaya çıkan Ali Takçı ise dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Takçı, dolu yağışını cep telefonu kamerası ile de kaydetti. Görüntülerde etrafın beyaza büründüğü görülürken, koyunların doludan korunmak için birbirlerine yanaştığı görülüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA