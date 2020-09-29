Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kadıköy'de vatandaşlar tarafından çekilen bir videoda ise caddenin beyaza büründüğü ve yağmur sularının insanlara geçit vermediği görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde "sarı kod" ile yaptığı uyarı sonrasında kent sağanak yağışa ve doluya teslim oldu. Bir anda bastıran dolu, Kadıköy'de bir vatandaşın kamerası ile kayıt altına alındı. O anlarda caddenin beyaza büründüğü ve yağmur sularının coşkulu bir şekilde akıp gittiği görülüyor.

"SARI KOD"LA UYARI YAPILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde İstanbul için "sarı kod"la uyarı yapmıştı. Uyarıların ardından saat 12.30 sularında beklenen yağış başladı. Yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle Avrupa yakasında su baskınları yaşandı. Anadolu yakasında ise dolu nedeniyle birçok araç zarar gördü.

TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.