Dolu yağışı ekili arazilerde hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dolu yağışı ekili arazilerde hasara neden oldu

Dolu yağışı ekili arazilerde hasara neden oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde etkili olan dolu yağışında ekili araziler hasar gördü.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde etkili olan dolu yağışında ekili araziler hasar gördü.

Pınarbaşı ilçesi Karakuyu, Şerefiye ve Örenşehir mahallelerinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan dolu etkili oldu. Dolu yağışı ekili arazilerde hasara oluşturdu. Arazilerde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Bölgede dün 16.00-18.00 saatleri arasında başlayan dolu yağışının yaklaşık 5 bin dekar alanda büyük hasara neden olduğu görülmektedir. Ekiplerimiz bölgede ziraat odası ile birlikte tespit çalışmalarına başlamışlardır" dedi.Şahin, devlet destekli tarım sigortaları ile çiftçilerin ürünlerinin teminat altına alındığını ve zararlarının karşılandığını sözlerine ekledi.


Dolu yağışı ekili arazilerde hasara neden oldu
Dolu yağışı ekili arazilerde hasara neden oldu
Dolu yağışı ekili arazilerde hasara neden oldu
Dolu yağışı ekili arazilerde hasara neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Fatma Turgut Selçuk Balcı
Spor Merih Demiral Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dolu yağışı ekili arazilerde hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 21:18:20. #1.14#

title