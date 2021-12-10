Dolu Kadehi Ters Tut "Yüksek" şarkı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut Yüksek şarkısı!

Dolu Kadehi Ters Tut Yüksek şarkısı son zamanların en çok dinlenen parçalarından biri oldu. Sevenleri tarafından ilgi ile dinlenilen Yüksek şarkısı bütün müzik platformlarında ilk sırada yerini aldı. Çıktığı günden bugüne kadar, "Yüksek" şarkısı ilk sıralarda yerini almayı başarmıştır. Dinleyenler, tekrar tekrar bu parçayı açıyor ve keyifli zamanlar geçiriyor. Dolu Kadehi Ters Tut grubu alternatif müziğin sayılı isimlerindendir. Başarılı grup son zamanların en çok dinlenilen "Yüksek" şarkısını listelerin başında yer almaktadır. Dolu Kadehi Ters Tut Yüksek şarkısı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut Yüksek şarkısı sözleri nasıl? Detaylar haberimizde…

DOLU KADEHİ TERS TUT YÜKSEK ŞARKISI SÖZLERİ

Dolu Kadehi Ters Tut Yüksek şarkısı sözleri:

Yüksek

Dağlardan denizlere düşsek

Durmadan tüm gece ***, uu!

Ama sabahına gitmem gerek

Kalbime n'oluyor?

Biri nabzımı zorluyor yine

Ateşimi harlıyor, nefesimi darlıyor

Yerinde durmuyor

Mümkün değil, yerini dolduramam

Aklındayım, yok kaçışın

Geceler uzar, döner birden kış ayazı

Söyle yapabilir bunu kaçı?

Sorunca kaçır gözlerini

Yüksek

Dağlardan denizlere düşsek

Durmadan tüm gece ***, uu!

Ama sabahına gitmem gerek

Yanında ben gibi birisini bulunca

Öncekiler hep kaldı lafta

Anladı seni biri sonunda

Mümkün değil, başkasıyla aynı olmaz

Yanındayken yolunda, ey

Gibi gözüküyor tüm sorunlar

Gerçeklikten kopunca, ya

Yine başa sarıp durunca

Yine arasam seni

Kapını çalsam

Biraz konuşsak

Yüksek

Dağlardan denizlere düşsek

Durmadan tüm gece ***, uu!

Ama sabahına gitmem gerek

Yüksek

Dağlardan denizlere düşsek

Durmadan tüm gece ***, uu!

Ama sabahına gitmem gerek

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