Dolu Kadehi Ters Tut "Yüksek" şarkı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut Yüksek şarkısı!
Alternatif müziğin yıldız gruplarından olan Dolu Kadehi Ters Tut, sevenlerini Yüksek" şarkısıyla buluşturdu. Başarılı şarkılar çıkaran Dolu Kadehi Ters Tut grubu Yüksek şarkısı ile dinleyicileri kendine hayran bırakıyor. Peki, Dolu Kadehi Ters Tut "Yüksek" şarkısı sözleri nedir?
Dolu Kadehi Ters Tut Yüksek şarkısı son zamanların en çok dinlenen parçalarından biri oldu. Sevenleri tarafından ilgi ile dinlenilen Yüksek şarkısı bütün müzik platformlarında ilk sırada yerini aldı. Çıktığı günden bugüne kadar, "Yüksek" şarkısı ilk sıralarda yerini almayı başarmıştır. Dinleyenler, tekrar tekrar bu parçayı açıyor ve keyifli zamanlar geçiriyor. Dolu Kadehi Ters Tut grubu alternatif müziğin sayılı isimlerindendir. Başarılı grup son zamanların en çok dinlenilen "Yüksek" şarkısını listelerin başında yer almaktadır. Dolu Kadehi Ters Tut Yüksek şarkısı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut Yüksek şarkısı sözleri nasıl? Detaylar haberimizde…
DOLU KADEHİ TERS TUT YÜKSEK ŞARKISI SÖZLERİ
Dolu Kadehi Ters Tut Yüksek şarkısı sözleri:
Yüksek
Dağlardan denizlere düşsek
Durmadan tüm gece ***, uu!
Ama sabahına gitmem gerek
Kalbime n'oluyor?
Biri nabzımı zorluyor yine
Ateşimi harlıyor, nefesimi darlıyor
Yerinde durmuyor
Mümkün değil, yerini dolduramam
Aklındayım, yok kaçışın
Geceler uzar, döner birden kış ayazı
Söyle yapabilir bunu kaçı?
Sorunca kaçır gözlerini
Yüksek
Dağlardan denizlere düşsek
Durmadan tüm gece ***, uu!
Ama sabahına gitmem gerek
Yanında ben gibi birisini bulunca
Öncekiler hep kaldı lafta
Anladı seni biri sonunda
Mümkün değil, başkasıyla aynı olmaz
Yanındayken yolunda, ey
Gibi gözüküyor tüm sorunlar
Gerçeklikten kopunca, ya
Yine başa sarıp durunca
Yine arasam seni
Kapını çalsam
Biraz konuşsak
Yüksek
Dağlardan denizlere düşsek
Durmadan tüm gece ***, uu!
Ama sabahına gitmem gerek
Yüksek
Dağlardan denizlere düşsek
Durmadan tüm gece ***, uu!
Ama sabahına gitmem gerek
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