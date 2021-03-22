Dolu Kadehi Ters Tut - Yoksun şarkı sözleri! 'Yoksun' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Dolu Kadehi Ters Tut grubunun yeni şarkısı 'Yoksun' Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Dolu Kadehi Ters Tut - Yoksun şarkı sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

Dolu Kadehi Ters Tut - Yoksun şarkısının tüm sözlerine yazımızdan erişebilirsiniz.

DOLU KADEHİ TERS TUT - YOKSUN ŞARKI SÖZLERİ

Yoksun, yanımda yoksun

Diyolar "Olsun, unut onu yenisi gelir"

Ben onsuz kalamam sonsuza kadar

Olmaz, yıkılır mahvolur biterim

Bak bana, gör beni ne haldeyim

Kendime benzeyen bi' gölgeyim

Hala senin derdindeyim. Ben en dipteyim

Gittiğinden beri böyleyim. Daha ne söyleyim?

Aynalarda gördüğüm bu adam ben miyim?

Tanıyamaz oldum, çıkaramaz oldum ben kendimi

Hala senin derdindeyim. Ben en dipteyim

Gittiğinden beri böyleyim daha ne söyleyim?

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 170 bin izlenmeyi ve 17 bin beğeniyi geçmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik : Dolu Kadehi Ters Tut

Vokal : Uğurhan Özay

Gitar : Mürsel Oğulcan Ava

Geri Vokal : Billur Battal, Dilan Balkay

Produced, Mixed & Mastered by : Mürsel Oğulcan Ava

Menajerlik: Hypers

Yapım Şirketi : DKTT Music

Prodüksiyon Şirketi: Hype Production

Yönetmen: İlay Alpgiray

Yürütücü Yapımcı: Aytaç Bilgin

Kreatif Direktör: Mali Ergin

Proje Yöneticisi: Berkant Erdem

Yardımcı Yönetmen: Eren Derviş

Yapım Amiri: Ezel Ödül Sümbül

Işık Şefi: Muttalip Parlak

Focus Puller: Şahin Karatutlu

Set Amiri: Metin Albal

Edit: Onur Hanay

Color: Ercan Küçük

Vfx: Murathan Aksöz

Saç-Makyaj: Ahmet Yıldırım

Styling: Lu Style Consulting

Backstage: Özgür Ergül-Cem Bilgiç

Reji Asistanları : Aslı Yaren Güney - Ege Tektunalı

Yapım Asistanı: Selim Can Türkmen

Yapım Asistanı: İrem Geylan

Yapım Asistanı: Alp Giray Yıldırım

Kamera Asist: Kerim Hacıoğlu

Kamera Asist: Fatih Satıcı

Kamera Asist: Murat Can

Set Asistanı: Caner Dipcil

Işık Asistanı: Furkan Sökmen

Işık Asistanı: Emre Çakıroğlu

Görsel Tasarım: Oğuzcan Pelit

YouTube Yöneticisi: Kerem Türkyılmaz