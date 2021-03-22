Dolu Kadehi Ters Tut - Yoksun şarkı sözleri! 'Yoksun' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Dolu Kadehi Ters Tut grubunun yeni şarkısı 'Yoksun' Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Dolu Kadehi Ters Tut - Yoksun şarkı sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.
Dolu Kadehi Ters Tut - Yoksun şarkısının tüm sözlerine yazımızdan erişebilirsiniz.
DOLU KADEHİ TERS TUT - YOKSUN ŞARKI SÖZLERİ
Yoksun, yanımda yoksun
Diyolar "Olsun, unut onu yenisi gelir"
Ben onsuz kalamam sonsuza kadar
Olmaz, yıkılır mahvolur biterim
Bak bana, gör beni ne haldeyim
Kendime benzeyen bi' gölgeyim
Hala senin derdindeyim. Ben en dipteyim
Gittiğinden beri böyleyim. Daha ne söyleyim?
Aynalarda gördüğüm bu adam ben miyim?
Tanıyamaz oldum, çıkaramaz oldum ben kendimi
Hala senin derdindeyim. Ben en dipteyim
Gittiğinden beri böyleyim daha ne söyleyim?
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 170 bin izlenmeyi ve 17 bin beğeniyi geçmiştir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik : Dolu Kadehi Ters Tut
Vokal : Uğurhan Özay
Gitar : Mürsel Oğulcan Ava
Geri Vokal : Billur Battal, Dilan Balkay
Produced, Mixed & Mastered by : Mürsel Oğulcan Ava
Menajerlik: Hypers
Yapım Şirketi : DKTT Music
Prodüksiyon Şirketi: Hype Production
Yönetmen: İlay Alpgiray
Yürütücü Yapımcı: Aytaç Bilgin
Kreatif Direktör: Mali Ergin
Proje Yöneticisi: Berkant Erdem
Yardımcı Yönetmen: Eren Derviş
Yapım Amiri: Ezel Ödül Sümbül
Işık Şefi: Muttalip Parlak
Focus Puller: Şahin Karatutlu
Set Amiri: Metin Albal
Edit: Onur Hanay
Color: Ercan Küçük
Vfx: Murathan Aksöz
Saç-Makyaj: Ahmet Yıldırım
Styling: Lu Style Consulting
Backstage: Özgür Ergül-Cem Bilgiç
Reji Asistanları : Aslı Yaren Güney - Ege Tektunalı
Yapım Asistanı: Selim Can Türkmen
Yapım Asistanı: İrem Geylan
Yapım Asistanı: Alp Giray Yıldırım
Kamera Asist: Kerim Hacıoğlu
Kamera Asist: Fatih Satıcı
Kamera Asist: Murat Can
Set Asistanı: Caner Dipcil
Işık Asistanı: Furkan Sökmen
Işık Asistanı: Emre Çakıroğlu
Görsel Tasarım: Oğuzcan Pelit
YouTube Yöneticisi: Kerem Türkyılmaz