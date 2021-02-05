Dolu Kadehi Ters Tut Islansın şarkı sözleri | DKTT şarkıları
Alternatif müzik gruplarından olan Dolu Kadehi Ters Tut, uzun süredir devam eden albüm çalışmalarından ilk parçayı yayınladı. Dolu Kadehi Ters Tut Islansın şarkı sözleri neler?
DOLU KADEHİ TERS TUT ISLANSIN ŞARKI SÖZLERİ
Aradığım anda ulaşamazsam
Yanımda olamazsan
Kimleyim emin olamazsın
Bunu da soramazsın
Bu gece yalnız olmamam gerek
Beni biliyosun, anlamam
Azalıyo bi' de bak zaman giderek
Et acele daha da geç olmadan
(Boş ver inadı artık bırak oluruna)
Gel de yatağıma
Sabaha kadar alev alsın, yansın
Durmam, duramam imkânsız
Bu gece imkânsız
Gel de yatağıma
Sabaha kadar alev alsın, yansın
Durmam, duramam imkânsız
Bu gece imkânsız
(İmkânsız)
(Bu gece imkânsız)
(İmkânsız)
(Bu gece imkânsız)
Bi' sürü seçenek olsa da
Yok sen gibisi inan bana
Sana kapım açık her zaman
Olurum seninle tastamam
Bu gece yalnız olmamam gerek
Beni biliyosun, anlamam
Azalıyo bi' de bak zaman giderek
Et acele daha da geç olmadan
(Boş ver inadı artık bırak oluruna)
Gel de yatağıma
Sabaha kadar alev alsın, yansın
Durmam, duramam imkânsız
Bu gece imkânsız
Gel de yatağıma
Sabaha kadar alev alsın, yansın
Durmam, duramam imkânsız
Bu gece imkânsız
(Bu gece imkânsız)
(İmkânsız)
(Bu gece imkânsız)
(Boş ver inadı artık bırak oluruna)
Gel de yatağım ıslansın
Sabaha kadar alev alsın, yansın
Durmam, duramam imkânsız
Of, bu gece imkânsız
Gel de yatağım ıslansın
Sabaha kadar alev alsın, yansın
Durmam, duramam imkânsız
Of, bu gece imkânsız