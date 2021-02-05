Dolu Kadehi Ters Tut Islansın şarkı sözleri | DKTT şarkıları
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Dolu Kadehi Ters Tut Islansın şarkı sözleri | DKTT şarkıları

05.02.2021 10:36 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:40
Dolu Kadehi Ters Tut Islansın şarkı sözleri | DKTT şarkıları

Alternatif müzik gruplarından olan Dolu Kadehi Ters Tut, uzun süredir devam eden albüm çalışmalarından ilk parçayı yayınladı. Dolu Kadehi Ters Tut Islansın şarkı sözleri neler?

DOLU KADEHİ TERS TUT ISLANSIN ŞARKI SÖZLERİ

Aradığım anda ulaşamazsam

Yanımda olamazsan

Kimleyim emin olamazsın

Bunu da soramazsın

Bu gece yalnız olmamam gerek

Beni biliyosun, anlamam

Azalıyo bi' de bak zaman giderek

Et acele daha da geç olmadan

(Boş ver inadı artık bırak oluruna)

Gel de yatağıma

Sabaha kadar alev alsın, yansın

Durmam, duramam imkânsız

Bu gece imkânsız

Gel de yatağıma

Sabaha kadar alev alsın, yansın

Durmam, duramam imkânsız

Bu gece imkânsız

(İmkânsız)

(Bu gece imkânsız)

(İmkânsız)

(Bu gece imkânsız)

Bi' sürü seçenek olsa da

Yok sen gibisi inan bana

Sana kapım açık her zaman

Olurum seninle tastamam

Bu gece yalnız olmamam gerek

Beni biliyosun, anlamam

Azalıyo bi' de bak zaman giderek

Et acele daha da geç olmadan

(Boş ver inadı artık bırak oluruna)

Gel de yatağıma

Sabaha kadar alev alsın, yansın

Durmam, duramam imkânsız

Bu gece imkânsız

Gel de yatağıma

Sabaha kadar alev alsın, yansın

Durmam, duramam imkânsız

Bu gece imkânsız

(Bu gece imkânsız)

(İmkânsız)

(Bu gece imkânsız)

(Boş ver inadı artık bırak oluruna)

Gel de yatağım ıslansın

Sabaha kadar alev alsın, yansın

Durmam, duramam imkânsız

Of, bu gece imkânsız

Gel de yatağım ıslansın

Sabaha kadar alev alsın, yansın

Durmam, duramam imkânsız

Of, bu gece imkânsız

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