Dolmuşlar çalışıyor mu? Tam kapanmada dolmuşlar çalışıyor mu 2021? Yasakta dolmuşlar çalışıyor mu?

Tam kapanma kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Peki, dolmuşlar çalışıyor mu? Yasaklarda dolmuşlar çalışıyor mu? Tam kapanmada dolmuşlar çalışıyor mu 2021? Yasakta dolmuşlar çalışıyor mu? Tam kapanmada minibüsler çalışıyor mu?

"Yasaklarda dolmuşlar çalışıyor mu? Tam kapanmada dolmuşlar çalışıyor mu? Tam kapanmada toplu taşıma çalışacak mı?" Kesintisiz sokağa çıkma yasağının olacağı 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında toplu taşımaların çalışıp çalışmayacağı vatandaşlarca merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler tarafından sorgulanan bu konu, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında netlik kazandı. Genelgeye göre; şehirler arası toplu ulaşım araçları yüzde 50 kapasite ile çalışacaklar.

DOLMUŞLAR ÇALIŞIYOR MU?

Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri yasaktan muaf olacak. Dolayısıyla otobüsler, taksiler ve metrolar da dahil olmak üzere tüm toplu ulaşım açık ve çalışıyor olacak.

İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; 17 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İETT seferleri Cumartesi tarifesine göre yapılacak. Kısıtlama boyunca çalışmak zorunda olan vatandaşlar için sabah ve akşam seferler sıklaştırılacak.

COVİD-19 salgını kapsamında Türkiye 29 Nisan Perşembe 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi 05.00 arasında 17 günlük tam kapanmaya giriyor. Ancak günlük hayatın aksamaması için sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, üretim, imalat, inşaat, tedarik zinciri çalışanları gibi pek çok iş kolunda belirli muafiyetler tanımlanmış durumda. Bu doğrultuda planlarını hazırlayan İETT, 17 gün boyunca "güçlendirilmiş" Cumartesi sefer tarifesine göre çalışacak. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 arasında yapılacak, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde takviye seferler düzenlenecek. Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama boyunca ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler veya çıkarmalar yapılarak planlar sık sık revize edilecek. Olası yoğunlukları azaltmak için İETT yeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracak.

Metrobüs seferleri ise hafta içi günlerindeki sıklıkla yapılacak. Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek. Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak. Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse artırılacak veya azaltılacak.

Ankara EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeye göre, tam kapanma sürecinde bazı toplu taşıma araçları hizmet vermeyecek. Çalışmaya devam edecek toplu taşıma araçlarının düzeni ise şöyle olacak:

7 MAYIS'A KADAR METRO ÇALIŞACAK

7 Mayıs Cuma gününe kadar hafta içinde metro ve ANKARAY 06.00-19.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri ile Ramazan Bayramı haftasına denk gelen 10-14 Mayıs tarihleri arasında ise raylı sistem araçları çalışmayacak. Metro ve ANKARAY'ın çalışmayacağı cumartesi ve pazar günlerinde, metro güzergâhlarında çalışmakta olan otobüs hatları ile hizmet verilmeye devam edilecek.