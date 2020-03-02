Dolmuşçular şehitler için konvoy oluşturdu
Haberler » Güncel » Dolmuşçular şehitler için konvoy oluşturdu - Haber

Dolmuşçular şehitler için konvoy oluşturdu

Beşiktaş dolmuşçuları, şehitler için konvoy oluşturdu.

02.03.2020 00:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:06
Dolmuşçular şehitler için konvoy oluşturdu
SARIYER-Beşiktaş dolmuşçuları, şehitler için konvoy oluşturdu. 

Sarıyer-Beşiktaş arasında çalışan yaklaşık 200 dolmuş sürücüsü ve yakınları, Sarıyer'de toplanarak 'na kadar konvoy oluşturdu. "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez", "Yıkılsın Şam, yansın " şeklinde sloganlar attı. 

 "BUGÜN ÇALIŞMA DEĞİL BİRLİK BERABERLİK GÜNÜ"

Grup adına açıklama yapan, Sarıyer Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hakan Akkaya, yapılan saldırıyı kınayarak, "Önceden olduğu gibi şimdi de devletimizin yanındayız. İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sarıyer minibüsçüleri olarak, devletimizin, milletimizin, polisimizin, askerimizin her zaman yanında olduğumuzu buradan beyan ediyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Şu anda 240 aracımız konvoyda. 80 aracımız da şu anda çalışıyor. Ama öbür arabalarımızı komple çektik. Bugün çalışma günü değil, birlik beraberlik günüdür. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın inşallah." dedi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler